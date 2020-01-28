Дмитрий Бондаренко: Судьба Беларуси решится через несколько месяцев 28.01.2020, 14:27

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Дмитрий Бондаренко

Есть и огромная тревога, и огромный шанс для всех белорусов.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя ситуацию перед президентскими выборами в связи с объявленными вчера несколькими демократическими партиями «праймериз» для определения «единого кандидата».

- Вчера стало известно, что Павел Северинец победил на праймериз БХД, а председатель партии БНФ Григорий Костусев сразу предложил сделать его единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2020 года. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Я хотел бы сказать, что лучше поздно, чем никогда, и хорошо, что Белорусская христианская демократия и другие демократические партии Беларуси хоть как-то зашевелились.

Потому что весной прошлого года мы пригласили Павла Северинца в Варшаву. Мы хотели узнать о его планах и его оценке ситуации в Беларуси и, честно говоря, рассчитывали на серьезный разговор. Но серьезного разговора не получилось — Павел быстро уехал, и за последний год мы особой активности не видели, за исключением акций в поддержку независимости Беларуси в декабре прошлого года.

Наверное, это внутреннее дело тех партий, которые приняли решение провести праймериз, но я бы не связывал каких-то больших ожиданий с этим мероприятием, потому что достаточно посмотреть, что эти партии делали за последние 10 лет — например, как они участвовали в кампании по так называемым «парламентским выборам» в 2019 году, когда было очевидно, что кампания структур Белорусского Национального Конгресса и «Европейской Беларуси» была в разы заметнее, чем всех этих партий, которые решили провести праймериз.

- Чем вообще отличается ситуация в Беларуси сейчас от того, что было накануне прошлых президентских «выборов»?

- Вопрос очень хороший. Потому что, на мой взгляд, белорусы сейчас имеют шанс изменить власть и изменить свою судьбу. Нахождение Лукашенко у власти еще в течение пяти лет может привести к потере белорусской государственности и поставить под вопрос существование белорусов как нации — это с одной стороны.

А с другой стороны, сейчас все белорусское общество едино в отношении к белорусскому диктатору: более 90% его не приемлют, ненавидят и хотят его немедленного ухода.

В этом плане те действия, которые мы увидели вчера на объединенном форуме ряда политических партий и движений, никак не дают ответа на поставленные вопросы и не совпадают с ожиданиями белорусов. Потому что, действительно, есть и огромная тревога, и огромный шанс для всех белорусов.

У меня лично есть определенные надежды на Павла Северинца, но, честно говоря, если сравнивать Павла с другими лидерами белорусской оппозиции — такими, как Зенон Позняк, Геннадий Карпенко, Виктор Гончар, Юрий Захаренко, Андрей Санников, который не может участвовать в выборах, как Михаил Маринич и даже Александр Милинкевич — он, на мой взгляд, значительно слабее этих политиков, которые были и действовали в белорусской истории.

Хотелось бы увидеть от Павла каких-то более продуманных и серьезных действий по формированию общей команды — потому что, на мой взгляд, он эти праймериз должен выиграть. Но готов ли он к осознанию своей роли — для меня это большой вопрос.

- Какие действия и какая стратегия, по вашему мнению, отвечают сегодняшней ситуации в Беларуси и ожиданиям самих белорусов?

- Во-первых, надо слышать белорусских людей и говорить о тех проблемах, которые реально волнуют наших граждан.

Я посмотрел интервью Павла Северинца «Радыё Свабода» — впечатление очень удручающее: как и само интервью, которое демонстрирует уровень белорусской «независимой» журналистики, так и те ответы, которые давал политик. Я не увидел вообще какого-то понимания того, что действительно волнует белорусов. Большинство наших граждан находится на грани физического выживания именно из-за долго существующей в Беларуси диктатуры.

Павла Северинца волнуют немного другие вопросы — наверное, очень важные, но не знаю, насколько их можно решать на политическом уровне. К примеру, одной из своих главных миссий он видит христианизацию Беларуси. Если он видит свою миссию в этом — так может, ему надо стать священником РПЦ и потом бороться за сан епископа. Тогда эти задачи будут соответствующими.

Я бы хотел сказать, что в Беларуси процессы будут идти одновременно: и так бывает в революционное время. И белорусский народ будет требовать тех действий, которые могут изменить ситуацию в стране, и будут появляться такие лидеры, которые будут давать ответ на эти вопросы.

Но самое главное сейчас: нельзя думать, что вот, появилась группа товарищей — и они все вопросы решат за белорусов. Для этого нет никаких оснований. Мне кажется, сейчас современные коммуникации позволят белорусам по ходу действия совместно выработать эту стратегию и способы действий.

Эта стратегия не может быть догмой. Что мне понравилось в решениях вчерашнего демократического форума и выступлениях его лидеров — это и то, что они оставляют за собой возможность говорить, что не исключен бойкот так называемых «президентских выборов», и то, что они будут проводить кампанию за то, чтобы Лукашенко не имел права в них участвовать.

Мы видим, что сегодня штрафы за акции в поддержку независимости, которые власть в какой-то степени поддерживала, уже приближаются к ста тысячам долларов. А что, если они будут на миллионы долларов? В этих условиях участвовать в «выборах»? Когда активисты за то, что любят Беларусь, приговариваются к 4-м месяцам административных арестов.

Необходимо, безусловно, учитывать действия власти. Видно, что власть слабая, что власть боится, но абсолютное большинство людей в погонах — военных, простых милиционеров — эту власть не поддерживают. К тому же Лукашенко везде мерещатся заговоры и система дестабилизирована.

- Что бы вы хотели сказать участникам президентской кампании 2020 года, а также белорусам, которые ищут ответов на связанные с этими выборами вопросы?

- Хочу сказать, что шансы на победу, как ни странно, у нас огромны. Потому что экономика и раньше была в «разобранном» состоянии, а после неадекватных действий Лукашенко, которые привели к нефтегазовым войнам с Россией, эта ситуация еще более ухудшится.

Мне кажется, белорусы не должны бояться участвовать в политических действиях — в прямых действиях сопротивления этому режиму. И надо понять, что другого выхода, кроме массовых протестов, у нас нет. Необходимо быть к этому просто готовыми — на разных уровнях. Вплоть до того, что, понимая, что протесты могут занять несколько недель и даже месяцев, хотя бы сделать запас продуктов и необходимых вещей на время возможных протестов. И это может быть первым действием по подготовке к ним. Необходимо разговаривать со своим близким кругом — неважно, политически он активен или нет — и искать тех, кто будет готов выйти с вами на эти протесты.

Белорусским же политикам и тому же уважаемому мной Павлу Северинцу я бы посоветовал слышать людей и быть более адекватным тем вызовам, которые стоят перед страной. Потому что при всей моей критике Павла, хочу сказать, что, на мой взгляд, это порядочный и смелый человек, который очень достойно вел себя во время многолетних лишений и ограничений свободы, и при определенных условиях Павел может стать одним из тех лидеров, которые спасут Беларусь. Но нельзя превращаться в сектантов и с этим идти к белорусам.

Думаю, что еще одним плюсом кампании, которую вчера провозгласили, будет реальное обсуждение белорусами вопроса «что делать?», или, как сказали белорусские блогеры — «что дальше?». Поиск этого ответа начался уже прошлом году, и у нас есть буквально несколько месяцев — может быть, даже пару месяцев, чтобы подготовиться к реальным переменам в Беларуси.