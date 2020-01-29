Nexta: У Лукашенко появился новый самолет 52 29.01.2020, 20:45

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Стоимость бизнес-джета - более $60 миллионов.

Это частный бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ, который говорит о его причастности к первым лицам страны. Это же подтверждает и ливрея самолета, выполненная в цветах государственного флага, пишет телеграм-канал Nexta.

Стоимость джета по каталогу составляет $61 500 000. И это без учёта заказной внутренней отделки и оборудования, которое почти наверняка присутствует на правительственной "птичке". К слову, дальность полёта данной модели составляет 12 500 километров (это как до Дубая и обратно).

Как сообщают источники в Национальном аэропорту "Минск", новый самолет впервые прибыл в Минск ещё во второй половине сентября. Сделка по покупке при этом проходила через частную австрийскую компанию, которая приобрела данный борт и перегнала его в Минск. И только после этого "птичка" стала собственностью Республики Беларусь Лукашенко.

Новая игрушка будет использоваться семьёй Лукашенко - эта информация также подтверждена. А вот заменит ли относительно небольшой джет использующиеся Лукашенко лайнеры Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB), пока неизвестно. Вполне возможно, что Gulfstream будет использоваться исключительно для частных поездок.