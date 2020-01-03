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США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

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  • 3.01.2020, 8:14
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США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
Касем Сулеймани
Фото: AP

Генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов, заявили в Пентагоне.

Иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс", был убил по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявили представители Пентагона утром в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде, сообщает dw.com.

В результате трех ракетных ударов по аэропорту Багдада в ночь на пятницу, по данным СМИ, погибли как минимум восемь человек. Как сообщается, кроме генерала Сулеймани, в числе погибших был заместитель главы проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис.

По сведениям информагентства AP, Касем Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы провести встречу с представителями шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шаби". Встречавший его аль-Мухандис прибыл в аэропорт на автомобиле, входившем в состав автоколонны, в которую и попали ракеты. Авиаудар был нанесен сразу же, как только Сулеймани вышел из самолета, пишет AP. В результате погиб и сам генерал, и встречавшие его представители движения "Аль-Хашд аш-Шаби".

Обвинения Пентагона против генерала Касема Сулеймани

Как сообщил в пятницу представитель Пентагона, "Сулеймани занимался активной разработкой планов нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону". Кроме того, Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" 31 декабря.

Комментируя произошедшее, агентство  АР отмечает, что гибель Сулеймани "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".

Как сообщает агентство Reuters, бывший командующий КСИР Мохсен Резайи призвал в пятницу "жестоко отомстить Америке" за убийство Сулеймани.


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