США нанесли ракетный удар по Багдаду 3 3.01.2020, 8:25

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Погиб генерал Корпуса стражей исламской революции.

Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters.

Позже в Пентагоне официально подтвердили, что провели спецоперацию с целью убить генерала Касема Сулеймани — Вашингтон причисляет его к террористам.

«По распоряжению президента Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций», — говорится в заявлении Пентагона. В ведомстве также пояснили, что «Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Сил народной мобилизации Ирака, в результате ракетного удара погиб также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп после проведения спецоперации опубликовал в своем Twitter американский флаг.

Ракеты были выпущены в международный аэропорт Багдада, в результате чего были взорваны два автомобиля возле терминала грузовых воздушных перевозок. Погибли пять членов иракских военизированных групп и двое «гостей».

Генерал Сулеймани командовал спецподразделением «эль-Кудс» («Иерусалим») в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Спецподразделение оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане.

Весной минувшего года США признали иранский КСИР террористической организацией. Тогда же глава американского Госдепа Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом.

Отношения между США и Ираком обострились в последний день ушедшего года — в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения.

В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке: подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. По словам госсекретаря Майка Помпео, атаку на дипмиссию спланировали четыре «террориста с иранскими подручными».

Из-за обострения отношений с Ираком госсекретарь Помпео отложил запланированные на начало января визиты в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.