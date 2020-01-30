Генеральный прокурор: «Сахарное дело» связано с российскими контрагентами 17 30.01.2020, 12:21

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Конюк заявил, что речь может идти о мошеннических схемах.

Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики» — речь идет о «сахарном деле». Его скупой комментарий показали на телеканале «Беларусь 4. Гродно» — в областном центре глава Генпрокуратуры принимал участие в коллегии, пишет tut.by.

— Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность, — отметил Конюк.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

Напомним, в Беларуси пропали директора всех четырех сахарных комбинатов. Официально ни одно ведомство это не комментирует. Известно лишь, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. В понедельник выяснилось: в пятницу «улетел в отпуск» также и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, с рабочего места пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, также «в Минск уехал» Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе.