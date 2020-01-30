Как сахарные заводы оказывались втянутыми в скандалы 30.01.2020, 16:12

2,665

Громкие скандалы сопровождали сахарную промышленность еще с 90-х.

Задержания руководителей всех четырех сахарных заводов Беларуси вызвало большой резонанс. Впрочем, если сделать экскурс в историю, то в сладкой сфере всегда хватало скандальных моментов. И это притом что государство установило полный контроль над отраслью, пишет tut.by.

Громкие скандалы сопровождали сахарную промышленность еще с 90-х. В основном они были связаны с попыткой установить контроль над заводами и поставками сахара в Россию. Дело в том, что львиная доля сладкого продукта производилась из импортного сырца (кубинского, бразильского тростника), который в страну завозили многочисленные давальцы, получавшие квоты на тендерах Минсельхозпрода.

Естественно, это не нравилось России, которая потребовала платить ввозную таможенную пошлину. Однако несмотря на это в течение 2000−2005 гг. росли объемы ввоза в Беларусь сырца. Чтобы оптимизировать сбыт белого сахара, предложили схему, по которой тростниковый сахар продавался на внутреннем рынке, а весь свекловичный вывозился в Россию. Но объем потребления сахара в Беларуси был меньше, чем производилось тростникового сахара, поэтому несложно предположить, что часть его нелегально поставлялась в Россию. Это в конце концов привело к двум расследованиям со стороны Минэкономразвития России (в 2004—2005 и 2005−2006 гг.) и к ужесточению экспорта всего белорусского сахара в виде растаможки только на одном таможенном пункте.

В то же время случились перебои с поставками сахара на внутренний рынок. Это стоило места руководителям концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза и Минторга. На такой волне одна из компаний Управления делами Лукашенко попыталась монополизировать поставку сырца и сбыт тростникового и свекловичного сахара. На одном из этапов войны за отрасль возникла идея передать все сахарные заводы в подчинение Управделами Лукашенко. Только ужесточение режима ввоза белорусского сахара в Россию и проблемы в самом УДП избавят сахарщиков от реализации этого предложения, писало «Завтра твоей страны».

Одновременно с этим власти Беларуси постепенно взяли под контроль все четыре завода, основными акционерами которых до этого были руководители и работники заводов, сельхозпредприятия и иностранные структуры. Заводы получили кредиты на проведение модернизации и увеличение мощностей, доли переработки свеклы. За возможность получить средства предприятия расплатились своими акциями.

Последним перешел де-юре под контроль государства Слуцкий сахарорафинадный комбинат в 2016 году. Транзит акций обошелся без громкого скандала.

В 2017 году Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны. Тогдашний глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, компания семьи которого является одним из крупнейших производителей сахара в России, обвинил белорусов в том, что «закупают из третьих стран без пошлины сахар-сырец и, выпуская на рынок этот сахар по бросовым ценам, рушат рынок российский, поэтому заводы имеют серьезные убытки». В итоге с течением времени такие разговоры сошли на нет.

Белорусские сахарные заводы работают только на отечественной свекле 5−6 месяцев в год. И чтобы дозагрузить производственные мощности, завозился сахар-сырец. По информации журналистов, претензии российской стороны касались поставок белорусского сахара, выработанного из сахара-сырца, без уплаты пошлин. «Заявка на закупку сахара-сырца каждый год согласовывается на высоком уровне. Аналогично согласовывается и продажа сахара из „тростника“. Сахарные заводы взяли кредиты на модернизацию, и их надо обслуживать, значит, они должны работать рентабельно. А от работы заводов зависят населенные пункты, где эти заводы располагаются. То есть решение принято комплексно и в интересах государства», — говорит участник сахарного рынка Беларуси.

Стоит сказать, что Москва предлагала белорусской стороне отказаться от импорта сахара сырца из стран дальнего зарубежья и закупать российский свекловичный сахар для дальнейшей переработки, чтобы заводы в межсезонье не простаивали. Во втором полугодии 2019 года, как свидетельствуют данные официальной статистики, так и происходило. Хотя нельзя исключать, что мог быть реэкспорт с переклеиванием упаковок.

В 2018 году белорусский рынок заполонил дешевый российский сахар. В итоге МАРТ Беларуси ввел госрегулирование цен, которое продолжает действовать до сих пор. Минимальный ценник — как ввезенного, так и произведенного в Беларуси сахара — стартует от 1,5 рубля. При этом на полках российских магазинов сахар в белорусской упаковке можно было увидеть на треть и более дешевле.

Последние годы власти оказывают всяческую господдержку сахарным заводам. В частности, правительство предоставляет банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым предприятиям на приобретение свеклы. Кроме того, для заводов снизились закупочные цены на сырье и природный газ.

На минувшей неделе силовики провели задержания директоров все четырех сахарных заводов и их российского спецэкспортера Белорусской сахарной компании. Генпрокурор Александр Конюк отметил, что причина — большая внешняя дебиторская задолженность. По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

По неофициальной информации, по сахарному делу наряду с руководителями четырех заводов и бизнесменами проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня. Спецоперацию проводил КГБ Беларуси, пресс-служба которого не комментирует это дело.

— Пока это больше похоже на межведомственные разборки. Сахар — это такой товар, как алкоголь или сигареты, реализация которых в той или иной мере контролируется силовиками. Сахар также курировали ведомства из трех букв. Можно только догадываться, почему сейчас случились разборки, — считает источник, знакомый с работой заводов. Он считает, что «высказываемые в прессе версии» вокруг поставок в Россию и закупок упаковки для заводов «стали лишь поводом».

Собеседник предполагает, что «сейчас сошелся ряд обстоятельств и главе государства преподнесли информацию под нужным соусом». «Вот смотрите, что творит „сахарная мафия“ на фоне регулярных мер господдержки», — сказал он и обратил внимание, что директора «уже давно» руководят сахарными заводами.

Михаил Криштапович возглавляет Городейский сахарный комбинат более 20 лет, Дмитрий Егоров руководит Скидельским сахарным заводом с 2006 года. Николай Прудник с 2004 г. занимает должность директора Слуцкого сахарорафинадного комбината. Виктор Миронов возглавил Жабинковский сахарный завод в апреле 2008 года. Удастся ли им сохранить свои посты, покажет ближайшее время.