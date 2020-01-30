Власти подготовили новый удар по долларизации 7 30.01.2020, 22:29

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Новшества затронут почти всех.

Правительство утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года. Среди мер по дедолларизации — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов. Некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время. Как стало известно tut.by, власти уже подготовили проект изменений, одно из предлагаемых новшеств — отказаться от доллара в расчете ежегодного роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине.

«Правительство и Национальный банк, понимая первостепенность вопроса о восстановлении доверия к национальной валюте, будут реализовывать согласованную политику, позволяющую обеспечить главенствующую роль белорусского рубля во внутренней экономике, — говорится в стратегии. — Фундаментом дальнейшего восстановления доверия к белорусскому рублю останется реализация последовательной политики по обеспечению в стране ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности». Однако власти признают, что «процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным».

В планах у властей — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов.

«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения, — говорится в стратегии. — Будет реализован принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут

устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут

осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях».

Как стало известно журналистам, власти намерены среди прочего отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Напомним, в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля. Соответствующий проект изменений сейчас находится на рассмотрении в администрации правителя.

Из других мер по дедолларизации — внесение изменений в Закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающих необходимость выпуска облигаций, условиями эмиссии которых предусмотрено их размещение на территории нашей страны, в белорусских рублях.

Правительство также рассматривает возможность внести изменения в президентский указ № 530 «О страховой деятельности», чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в страховой сфере.

Власти также намерены рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории нашей страны между резидентами за природный газ.

Также могут внести изменения в президентские указы, чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере (после достижения договоренности с правительством РФ об исключении возможности осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси между резидентами, в том числе за природный газ).