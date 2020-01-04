Экономист о нефти: В позиции Лукашенко пошла трещина 4.01.2020, 8:05

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Его систему ждет судьба СССР.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Белорусские НПЗ работают на запасах нефти, которых, как со-общает «Белнефтехим», хватит 10 дней работы. Минск прекратил экспорт нефтепродуктов, опасаясь дефицита топлива на внутреннем рынке.

Какие последствия для белорусской экономики может иметь конфликт Кремля и Минска? Как Беларуси слезть с «нефтяной иглы»? Cайт Сharter97.org обратился за коммента-рием к известному экономисту Леониду Злотникову:

- Представьте себе ситуацию, вы дружите со своим соседом по лестничной клетке и одна-жды он предлагает вам оплачивать из ваших доходов его расходы на тепло или электриче-ство. Как бы вы отреагировали? Вам бы такое понравилось?

- Думаю, что нет.

- Вот видите, а Россия раньше соглашалась и субсидировала Беларусь. Cейчас Путину для того, чтобы остаться у власти, нужно сыграть в «интеграцию». Речь о восстановлении им-перии, может, не идет, но подобный ход поможет в сохранении власти. И Путин говорит Лукашенко: давай объединим экономику. Представьте себе, что вы оплачиваете счета соседа и просите его о помощи, а сосед отказывает. Было бы ли вам обидно?

- Безусловно.

- Вы за него платили, дружба такая была, обнимались, а он так поступает. Я не сторонник так называемой интеграции, но нужно встать на позицию второй стороны и посмотреть на ситуацию их глазами. Думаю, что с человеческой точки зрения вот эти требования Беларуси к России, чтобы нас «кормили» («кормежка» при высокой цене на нефть доходила до $10 миллиардов), выглядит глупо. И все эти требования Лукашенко, чтобы его субсидировали, выглядят таким же образом. C одной стороны, он не идет на уступки Путину, а со второй — требует сохранения субсидий. «Мы — один союз, мы — ЕАЭС», а когда дело дошло до ре-альных действий — Лукашенко ушел в сторону.

В ценностной позиции Лукашенко пошла трещина. Если ты не хочешь идти в этот «союз» — не ходи, но тогда кормись сам. Вот такая позиция. А кормиться сами мы не можем.

С этой нефтью вот что получилось, для внутреннего потребления нужно семь миллионов тонн, хотите больше — берите, но платите больше. Не было такого, чтобы нам отказали в нефти, конфликт в том, что Беларусь не соглашается на новую цену. Контракт на 24 милли-она тонн нефти был уже согласован, берите пожалуйста, но Россия не поставила сырье только по той причине, что соглашение не было перезаключено.

Представьте себе, если два предприятия ведут переговоры и спорят о цене, а контракт не подписывается, то как вам отправлять что-то? Если дружба не получается, то нужно жить по-деловому. Нужна нефть — подпиши контракт, плати и к 2025 году выйдем на мировую цену.

Сейчас пока еще не мировая цена, но если «схема Семашко», которая сглаживает переход России к налогам вместо пошлин на нефть. Cхема Семашко три года сглаживала переход и больно нехорошо получается, что когда она закончилась в прошлом году, то произошел об-вал на 600 миллионов долларов. Недополучили то, что получали раньше. Безусловно, это очень обидный провал, а еще провалы были из-за того, что нефть более дорогая, НПЗ теряют рентабельность.

Это с одной стороны. Также давайте посмотрим на позицию Лукашенко. Беларусь не была самостоятельной в экономическом плане и в советское время. БССР была довольно процве-тающей республикой, но не по причине того, что тут было что-то эффективное. Да, было машиностроение, а в России — дешевое сырье.

В советское время получилось так, что цена на нефть, которая поступала из России, была неизменной, а цены на белорусскую продукцию — легкой промышленности, машинострое-ния, постоянно менялись. Что-то новое выпустили — подняли цену.

Мы доторговались так, что поставляли свою продукцию в Россию по цене в два с полови-ной раза выше мировой, а Россия поставляла газ, нефть, металлы по цене в два с половиной раза ниже мировой. Поймите сами, в советское время мы были такие «белые и пушистые», потому что так торговали, так была устроена система цен.

Cоветский Союз развалился, все начали торговать по мировым ценам и тут Беларусь не могла быть экономически независимой. Началась эта «дружба с Россией». Cначала Кебич заявил в своем интервью, что «нам не выжить без дешевого сырья из России». Затем все пы-тались с Россией как-то общаться, с Черномырдиным, с другими. Лукашенко также шел на так называемый союзный договор не только по политическим причинам, но и хотел сохра-нить дешевое сырье. Вот так мы и жили, питаясь дешевыми российскими энергоресурсами с 1991 года, привыкли. Стоит вопрос, что будет с нашей экономикой, если эти субсидии прекратятся. Будет очень плохо. Долги по БелАЭС со следующего года уже нужно отдавать и тут российские субсидии снижаются. Очень напряженная ситуация. Ну, сами виноваты, ведь реформ-то не было. Если подпитка будет убрана, то уровень жизни упадет где-то на 20%.

Но другие страны показывают, что без субсидий можно жить. Та же Япония. У них ведь ни-чего нет, только дожди, которые стекают по горам. Никаких природных ресурсов — ни ка-лия, ни суперфосфатов, ни руды, ни нефти, ни газа — ничего. Но живут они хорошо, у них высокий ВВП на душу населения. А все по той причине, что у них другая экономика.

В Беларуси победил популист, который выступает против рыночной экономики, частной собственности, «чтобы все забрать и поделить». Мы пошли по пути популизма. Ведь когда Лукашенко пришел к власти он заявил, что «если кто-то будет зарабатывать на завышении цен — мы его посадим в тюрьму». Цена сделали по труду и затратам, а не рыночной. И всю систему сделали нерыночной. А она не может существовать.

Ведь дело даже не в нефти. Возьмите Венесуэлу, там черт знает какие проблемы, нищета. Хотя у них одна из самых обеспеченных нефтью стран мира. И что мы имеем? Cистему по-пулизма. Пришел Чавес и начал строить «социализм 21-го века».

Даже если Россия даст дешевую нефть, мы лучше жить не станем, а наоборот — мы очень многое проели из того, что нам осталось от СССР, так называемая модернизация провали-лась и принесла большие убытки. Если этой системе дай нефти — все равно будет плохо.

- Как бы вы оценили возможность альтернативных поставок нефти в Беларусь?

- Знаете, ниже, чем по мировой цене — Беларуси никто не даст. Даже Чавес не дал, хотя у Лукашенко были такие расчеты, что Венесуэла будет продавать нефть по такой цене, как Россия. Российская система Лукашенко давно не нравится — она олигархическая, не попу-листская, там все по-своему. А дружба и отношения с Венесуэлой закончилась, когда нефть начали продавать по мировой цене. Были попытки что-то наладить с арабами, с Ираном, но наша экономическая система не может быть эффективной при мировой цене на нефть. И это показывает мировой опыт — там, где государство всем управляет — все заканчивается очень плохо. Все закончится, как в СССР — нищета, бунты и смена власти. Так и в Белару-си поменяется. Глядя на эту систему — можно уже делать выводы.

Также отмечу, что если нефть будет продаваться по мировым ценам, плюс еще перевалка с моря на трубу, то она будет дороже мировой цены. Даже если Россия будет давать нефть по мировым ценам, то этот вариант лучше с экономической точки зрения, ведь не будет этой перевалки. Альтернативные поставки — полный нонсенс и политические бунты. Это в сти-ле «не надену шапку — назло бабушке отморожу уши». Это примерно на подобном уровне.

Никакого экономического облегчения для страны не будет.

Не добавится ли к нефтяному шантажу еще и газовый. Ведь контракт между сто-ронами заключен лишь на два месяца.

- Знаете, я все-таки рыночник. Я смотрю так — Беларусь самостоятельная и Россия самосто-ятельная. Значит все должно быть по договоренностям. Не дают нам газ ниже мировой сто-имости — не должны его требовать. Повторюсь, это так же, как просить у соседа, чтобы тебя кормили. Нужно выкручиваться, жить так, как живут другие. Почему Южная Корея живет без нефти и газа и не жалуется, потребляя энергоресурсы по мировым ценам? Нужно делать новую экономику и это будет решением проблемы нашей нищеты. А не вот эти требования «корми меня, мой сосед».

Мы можем жить лучше, чем кто-угодно. Во многих странах нет своей нефти и газа, но у них другая система. А у нас система неэффективна. Я это объясняю тысячи раз на пальцах и еще могу повторить, почему она нежизнеспособна. Это доказано и в теории, и на практике. Нужно заканчивать с популизмом.

Ведь в мире существует две системы экономики — популистская, неэффективная и эффек-тивная, рыночная экономика. Если мы, вместо того, чтобы спорить, перейдем на рыночную модель — нам помогут не со стороны России. Нам всегда готов помочь МВФ, нам будем помогать весь мир, если мы решим строить новую экономику и новое общество, и будем интегрироваться с Западом.