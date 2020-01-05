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Помпео: Бездействовать в отношении Сулеймани было нельзя

  • 5.01.2020, 19:08
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Помпео: Бездействовать в отношении Сулеймани было нельзя
Фото: Reuters

Госсекретарь США подчеркнул справедливость выводов разведки, на основе которых было принято решение о нанесении удара.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что выводы разведки, на основании которых принималось решение о нанесенном американскими военными авиаударе, в результате которого был убит иранский военный командир Касем Сулеймани, были верны, передает «Голос Америки». По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности.

Комментируя заявления, согласно которым имеющиеся разведданные не были убедительными, Помпео сказал, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, что у высшего руководства, имевшего доступ ко всем разведданным, «не было сомнений».

«Разведка пришла к недвусмысленному выводу: бездействовать, то есть позволить Сулеймани и дальше заниматься планированием, его террористической кампанией, представляло бы более значительную угрозу, чем те меры, на которые мы пошли [на днях]», – заявил Помпео.

Влиятельный военный командир Сулеймани был убит в пятницу в результате атаки американского беспилотника на его колонну в аэропорту Багдада.

После того, как Иран пригрозил ответными мерами, Трамп заявил в субботу, что США могут нанести сильные удары по 52 целям, если Тегеран атакует американцев или американские объекты.

«Мы заявили иранскому режиму: хватит. Вы больше не сможете уходить от ответственности, используя посреднические силы и думая, что ваша страна будет в безопасности. Наши ответные меры будут направлены против людей, которые принимают решения, людей, которые являются источником угрозы, исходящей от Исламской Республики Иран», – сказал Помпео.

Помпео не сказал, общался ли он с иранскими официальными лицами, но отметил, что у него нет сомнений, что Иран «получил четкое послание от американского руководства».

Он настаивал на законности нанесенных ударов и заявил, что любые американские удары в будущем также будут законными. Администрация Трампа на этой неделе проинформирует Конгресс о развитии событий, сказал он.


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