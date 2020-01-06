Патриарх Кирилл в канун Рождества призвал верующих отказаться от комфорта 5 6.01.2020, 12:57

Роскошь главы РПЦ не раз становилась предметом журналистских расследований.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. В рождественском послании предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности, сообщает «Радио Свобода».

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями», - говорится в послании.

Патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

Напомним, что роскошь главы РПЦ не раз становилась предметом журналистских расследований.

По оценкам специалистов, только яхта «Паллада», которой пользуется патриарх Кирилл, стоит не менее $4 миллионов, она была построена в 2003 году по проекту голландского архитектора Гвидо де Грота.