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Патриарх Кирилл в канун Рождества призвал верующих отказаться от комфорта

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  • 6.01.2020, 12:57
Патриарх Кирилл в канун Рождества призвал верующих отказаться от комфорта

Роскошь главы РПЦ не раз становилась предметом журналистских расследований.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. В рождественском послании предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности, сообщает «Радио Свобода».

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями», - говорится в послании.

Патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

Напомним, что роскошь главы РПЦ не раз становилась предметом журналистских расследований.

По оценкам специалистов, только яхта «Паллада», которой пользуется патриарх Кирилл, стоит не менее $4 миллионов, она была построена в 2003 году по проекту голландского архитектора Гвидо де Грота.


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