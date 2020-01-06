В Индонезии найден цветок рекордной величины 6.01.2020, 15:53

Его диаметр достигает 1.22 метра.

На острове Суматра индонезийскими ботаниками обнаружен цветок раффлезии, выросший до очень больших даже для этого тропического растения размеров. Его диаметр достигает 1.22 метра, что делает его самым большим цветком на Земле. По крайней мере, если мы говорим о ныне живущих растениях, пишет «Популярная механика».

Как сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры, цветок-рекордсмен на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был на десять сантиметров меньше. Вполне вероятно, что речь идет об одном и том же растении, но доказать этот факт будет, по меньшей мере непросто.

Раффлезия — паразит, живущий внутри корней растения-хозяина, чаще всего — лианы, в виде тонких тяжей, напоминающих грибницу. Туда раффлезия попадает на начальной стадии своего развития при помощи вырастающих из ее семян гаусториев — особого типа корней. После того, как хозяин найден и раффлезия проросла в него, все ее наружные органы довольно быстро отмирают и далее паразит питается соками хозяина. Собственных корней, стеблей и листьев у него, разумеется, нет, на фотосинтез и вообще самостоятельную жизнь он абсолютно не способен.

Единственное проявление раффлезии за пределами лианы-хозяина — это цветение.

Цветок формируется и растет очень медленно — от формирования бутонов до их расцветания требуется 9−16 месяцев. Живут цветы очень недолго — 3−4 дня. Их основными опылителями являются мухи, поэтому цветок раффлезии пахнет максимально для них привлекательно — гниющим мясом.

В роду раффлезий около 30 видов, живущих, преимущественно, в Южной и Юго-восточной Азии. Видовая принадлежность найденного растения из сообщения, к сожалению, не ясна, вероятнее всего это — Раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii), растущая на Суматре и известная как раз величиной цветков.