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Спецдокладчик ООН готовит новый доклад о ситуации с правами человека в Беларуси

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  • 8.01.2020, 13:45
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Спецдокладчик ООН готовит новый доклад о ситуации с правами человека в Беларуси
Анаис Марин

Анаис Марин начала собирать материалы.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин начала подготовку нового документа о положении в стране, сообщается на сайте верховного комиссара ООН по правам человека, сообщают naviny.by.

Марин предлагает государствам — членам ООН, структурам ООН, специализированным агентствам, межправительственным и неправительственным организациям и национальным правозащитным учреждениям предоставить материалы для подготовки доклада.

«Особо приветствуется информация по экономическим, социальным и культурным правам, верховенству права и вопросам, касающимся судебной и пенитенциарной систем», — отмечается в сообщении.

Последний срок предоставления материалов — 9 февраля 2020 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Анаис Марин была назначена на должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре 2018 года, сменив на этом посту Миклоша Харашти. В июле 2019 года ее мандат был продлен еще на год.

С момента назначения на должность спецдокладчика Марин подготовила один доклад для Совета ООН по правам человека (был представлен в июне 2019 года) и один доклад для Генеральной ассамблеи ООН (был представлен в октябре 2019 года).


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