«Шенген» для белорусов будет стоить 35 евро 12 8.01.2020, 17:12

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Беларусь и ЕС подписали соглашение.

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии. Трансляция с церемонии подписания соглашений идет в инстаграме МИД Беларуси, пишет tut.by.

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмисии Минск и Брюссель вели более пяти лет. Первое соглашение упрощает процедуру получения шенгенской визы, второе — важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Переговоры по этим соглашениям несколько лет подряд находились «на стадии завершения».

По прошествии более пяти лет, 8 января 2020 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Напомним также, что с 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс, по которому цена за «шенген» вырастет до 80 евро. Выходит, что платить 80 евро белорусы будут лишь несколько месяцев, а затем виза подешевеет до 35 евро.