Беларусь выходит на ежедневный вечерний протест 2 1.10.2020, 20:24

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Акции проходят в столице и регионах.

Сегодня - 54-й день белорусской революции. По всей стране люди протестуют против нелегитимного узурпатора.

Белорусы уже традиционно выходят на вечерние акции протеста, которые проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальными флагами, ставят спектакли, поют песни и устраивают совместные чаепития во дворах.

Минск, ул. Калиновского

Минск, Сухарево

Минск, ул. Осипенко

Гродно

Валерьяново, Минский район

Минск

Минск, ул. Богдановича

Минск, Серебрянка

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