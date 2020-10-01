Беларусь выходит на ежедневный вечерний протест

Беларусь выходит на ежедневный вечерний протест2
- 1.10.2020, 20:24
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Акции проходят в столице и регионах.
Сегодня - 54-й день белорусской революции. По всей стране люди протестуют против нелегитимного узурпатора.
Белорусы уже традиционно выходят на вечерние акции протеста, которые проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальными флагами, ставят спектакли, поют песни и устраивают совместные чаепития во дворах.
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