Ученые нашли неожиданный способ предотвратить глобальное потепление
- 10.10.2020, 9:10
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Этого природного ресурса много в Беларуси.
Ученые выяснили, что сохранение и защита торфяных болот поможет в борьбе с потеплением. Главное — сократить количество выбросов углерода в атмосферу, пишет popmech.ru.
Торфяники существуют по всему миру, но занимают всего около 3% площади суши. В них содержится большое количество углерода, который веками накапливался на дне болот. В нетронутых болотах этот запас остается сырым и неповрежденным. Если торфяник осушается, углерод выбрасывается в атмосферу в виде углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление планеты. Сухой торф легко возгорается, а пожары также быстро выделяют много углерода.
Большинство способов противодействия глобальному потеплению основываются на том, что к концу столетия землепользование, включая леса и сельское хозяйство, станет накапливать больше углерода, чем выбрасывается в атмосферу. Это замедлит процессы изменения климата. Но эти способы, согласно исследованию ученых Потсдамского института исследования воздействия климата, не учитывают выбросы от сухих торфяных болот. Включив эти данные в работу, специалисты выяснили, что землепользование на самом деле будет выделять больше углекислого газа, чем накапливает.
Исследователи утверждают, что защита нетронутых болот и повторное заболачивание 60% высушенных торфяников изменят ситуацию в противоположную сторону, и повышение температуры получится сдержать.