В США отменили дебаты Байдена и Трампа 10.10.2020, 9:31

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Действующий президент отказался дебатировать онлайн.

Комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были пройти 15 октября, сообщает «Интерфакс».

В заявлении комиссии говорится: «Каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день». В связи с этим комиссия делает вывод: «теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет».

Президент Дональд Трамп отказался дебатировать онлайн. Организаторы потребовали перейти на такой формат, потому что Трамп заразился коронавирусом. Байден согласился участвовать удаленно. Представитель Байдена Эндрю Бэйтс назвал отказ Трампа позором.

9 сентября Трамп и Байден встретились на первых из трех запланированных теледебатов. Модерировал схватку журналист Fox News Кристофер Уоллес, однажды спросивший у Владимира Путина, почему погибают его политические противники. Но, несмотря на его решительность, справиться с модерированием ему было сложно: Дональд Трамп постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, переходил на личности и по сути превратил дебаты в перебранку. Несмотря на это ведущему удалось поднять ряд наиболее острых вопросов, среди прочего кандидаты говорили – а иногда кричали – о назначении в Верховный суд, пандемии коронавируса, экономике, расовых проблемах, достижениях на своих постах, изменении климата и честности выборов. Опросы зрителей CNN и CBS News показали, что победителем из первых дебатов вышел все же Байден.

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