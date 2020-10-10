Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь 10.10.2020, 18:26

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В эксперименте приняли участие около 7 тысяч добровольцев.

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале British Medical Journal (перевод — ria.ru).

В эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, которых разделили на три группы.

В первой испытуемые два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Участники второй группы тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю. Добровольцы из третьей группы занимались по рекомендациям норвежского Министерства здравоохранения.

Через пять лет специалисты сравнили данные по смертности среди всех участников эксперимента. В первой группе этот показатель составил три процента, во второй — почти шесть процентов, а в третьей — 4,7 процента.

Как отмечают ученые, разница не является статистически значимой, однако свидетельствует о связи между высокоинтенсивными тренировками и хорошим самочувствием, а также более высокой продолжительностью жизни.

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