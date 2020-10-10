BBC назвала фото Лукашенко в СИЗО КГБ «кадром дня» 5 10.10.2020, 19:07

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Перед Маршем Гордости в Беларуси происходят исторические события.

Лукашенко в субботу провел встречу с политзаключенными. BBC назвала фото Лукашенко в СИЗО КГБ «кадром дня».

Судя по фотографии, распространенной пресс-службой Лукашенко, на встрече с гним присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Напомним, что три главных требования протестующих в Беларуси — освобождение политзаключенных, отставка Лукашенко и проведение новых выборов. Завтра на Марш Гордости, который состоится в 14:00, должна выйти вся Беларуси.

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