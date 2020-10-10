В минском Уручье запустили бело-красно-белый салют 10.10.2020, 20:37

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Белорусы в предвкушении настоящего праздника.

Сегодня — 63-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

Минчане ежедневно выходят на вечерние акции протеста в разных форматах.

Сегодня, 10 октября, в Минске в Уручье произошел бело-красно-белый салют, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

Напоминаем, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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