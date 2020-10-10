Анджей Почобут: Лукашенко признал свою слабость и уязвимость 4 10.10.2020, 21:04

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Беларусь уже не будет прежней.

Сегодня Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, где 4,5 часа разговаривал с часть политзаключенных. Известный журналист Анджей Почобут считает, что диктатор признал шаткость своих позиций.

- Кто бы сейчас и что не говорил, но поездка Лукашенко в СИЗО КГБ – это признание того, что так как до 9 августа в Беларуси уже не будет. И да, это очевидное признание слабости и уязвимости Лукашенко, — написал Анджей Почобут в «Фейсбуке».

Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

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