закрыть
10 октября 2020, суббота, 22:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Почобут: Лукашенко признал свою слабость и уязвимость

4
  • 10.10.2020, 21:04
  • 9,264
Анджей Почобут: Лукашенко признал свою слабость и уязвимость
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Беларусь уже не будет прежней.

Сегодня Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, где 4,5 часа разговаривал с часть политзаключенных. Известный журналист Анджей Почобут считает, что диктатор признал шаткость своих позиций.

- Кто бы сейчас и что не говорил, но поездка Лукашенко в СИЗО КГБ – это признание того, что так как до 9 августа в Беларуси уже не будет. И да, это очевидное признание слабости и уязвимости Лукашенко, — написал Анджей Почобут в «Фейсбуке».

Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуй!
Требуй! Андрей Санников
Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Это последние судороги власти
Это последние судороги власти Александрa Герасименя
Мы все стоим в сцепке
Мы все стоим в сцепке Ирина Халип