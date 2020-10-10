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Экс-генсек НОК о визите Лукашенко в тюрьму КГБ: Это преддверие капитуляции

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  • 10.10.2020, 22:00
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Экс-генсек НОК о визите Лукашенко в тюрьму КГБ: Это преддверие капитуляции

Все понесут ответственность.

Экс-генсек НОК Анатолий Котов прокомментировал сегодняшнюю встречу Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими заключенными.

«Переговоры... Честно? Нет слов, чтобы описать саму картинку. Легитимный приехал к уголовникам обсуждать Конституцию... Это, если верить во весь тот треш, который лился с экранов последние полгода», — пишет он в «Фейсбуке».

«Это демонстрация страха, непонимания того, что в стране происходит, боязни Востока... В общем, преддверие капитуляции.

Напомню принцип Израильского государства...

Все несут ответственность. Рано или поздно. Я к своей готов. И именно это работает», – написал Котов.

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