Эль Мюрид: Наступательные возможности Азербайджана исчерпаны 11.10.2020, 9:00

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Эль Мюрид

Политических целей новая война в Карабахе не достигла.

Азербайджан и Армения (которая представляет Нагорный Карабах) договорились о перемирии в зоне боевых действий. Пока речь идет о "гуманитарном перемирии" для обмена пленными и телами погибших, поэтому об окончании боевых действий речь вести еще рано, пишет в "Фейсбуке" популярный российский блогер Эль Мюрид.

Однако скорее всего, Азербайджан уже выдохся, наступательные возможности исчерпаны. Что в общем-то, неудивительно и можно было предположить с самого начала - азербайджанская армия выглядит мощнее карабахской, но ее мощь совершенно недостаточна для проведения операции, на которую замахнулись азербайджанские генералы и их турецкие советники. Наступление широким фронтом и удар на юге с целью отрезать Карабах от границы с Ираном требовал от азербайджанской армии вдвое-втрое больших возможностей, чем она могла собрать для этой "матери всех битв". Их нет, поэтому наступление завершилось крайне невнятными и очень локальными результатами, причем в силу того, что обе стороны заявляют и опровергают сообщения друг друга, понять, в чем успех азербайджанской армии, крайне сложно. Разве что в числе погибших, которое доходит до нескольких тысяч человек.

По сути, в военном смысле была предпринята авантюра, которая закончилась как и все авантюры - провалом. Политических целей нынешняя война тоже, похоже, не достигла. Турция откровенно провоцировала Кремль на действия на стороне Армении, чтобы Азербайджан имел возможность заявить о "не-нейтралитете" России и изменить конфигурацию переговорного процесса, но в Анкаре и Баку не учли новых реалий современной России - Путин сидит в бункере, и время принятия им решений увеличилось даже по сравнению с прежними периодами, когда он в любой непонятной ситуации прятался по кустам. Сейчас для проведения минимально осмысленного решения требуется гораздо большее время, что мы и наблюдали - прошло две недели боевых действий, прежде чем из Кремля последовала хоть какая-то реакция.

Теперь время реагирования на чрезвычайные ситуации в России составляет примерно две недели - срок карантина, который нужно выдерживать любому, кого вызывают на доклад или совещание к Путину. Возможно, это совпадение, но в карабахской ситуации эти два срока совпали.

В любом случае можно констатировать, что наступательные возможности Азербайджана исчерпаны. Наступление - это всегда темп. Сложно представить себе немецких генералов, остановившихся под Смоленском на "гуманитарное перемирие", а Сталин и Гитлер начали бы "субстантивные переговоры" про то, как жить дальше.

Правда, современные войны давно уже носят карнавальный характер и ведутся не столько для достижения решительных целей, а для прикрытия сугубо политических задач, причем очень локального уровня и значения. Нынешняя карабахская война - не исключение, хотя обе стороны медийно подняли ее уровень до особо священной войны.

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