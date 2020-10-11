На первом энергоблоке БелАЭС запущена цепная реакция 8 11.10.2020, 10:11

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Фото: Getty Images

Реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень.

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", - проинформировали в пресс-службе. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока.

Авторитетные международные неоднократно предупреждали об опасности Белорусской АЭС. Во время строительства реактор был дважды поврежден.

Недавно было объявлено, что пуск БелАЭС будет перенесен на 2022 год.

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