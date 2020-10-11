Минск готовится к Маршу Гордости
- 11.10.2020, 10:31
Жители украшают город в национальные цвета.
Минчане украшают город в национальные цвета перед Маршем Гордости.
Фотографии Уручья и района станции метро Спортивная опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.