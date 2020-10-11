Президент Азербайджана предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху 3 11.10.2020, 12:18

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Ильхам Алиев

Ильхам Алиев заявил, что участие Анкары будет отражать современное соотношение сил.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что все решения во время новой фазы конфликта в Нагорном Карабахе принимались им самостоятельно, но указывает на стабилизирующую роль Турции в нынешней ситуации. «Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.

Подтверждением самостоятельности Баку Алиев назвал согласование в Москве 10 октября соглашения о прекращении огня. «Это заявление было согласовано со мной и больше ни с кем. И если бы мы были бы кем-то управляемы, то, наверное, это не было бы решено так быстро», — сказал он.

По мнению Алиева, утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, в рамках которой ведутся переговоры по Нагорному Карабаху, не соответствует текущим геополитическим реалиям. «Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — пояснил он. Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, продолжает Алиев, должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат.

«Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, юридической или де-факто, — это уже вопрос технический», — резюмировал он.

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