В Лейпциге прошла необычная акция солидарности с Беларусью
- 11.10.2020, 13:02
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В уличной демонстрации участвовал мэр города.
Вчера вчера в немецком Лейпциге была не совсем обычная акция солидарности с Беларусью, сообщает «Радыё Свабода».
В этот день отмечалась годовщина мирных протестов в Лейпциге в 1989 году, которые, среди прочих событий, привели к объединению Германии.
«Это важный день в истории Германии, и многие видят в нем параллели с мирными протестами в Беларуси», - рассказывает участник акции.
Также прошла уличная демонстрация солидарности с Беларусью (с участием мэра города) и служба в церкви.