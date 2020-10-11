В Лейпциге прошла необычная акция солидарности с Беларусью 11.10.2020, 13:02

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В уличной демонстрации участвовал мэр города.

Вчера вчера в немецком Лейпциге была не совсем обычная акция солидарности с Беларусью, сообщает «Радыё Свабода».

В этот день отмечалась годовщина мирных протестов в Лейпциге в 1989 году, которые, среди прочих событий, привели к объединению Германии.

«Это важный день в истории Германии, и многие видят в нем параллели с мирными протестами в Беларуси», - рассказывает участник акции.

Также прошла уличная демонстрация солидарности с Беларусью (с участием мэра города) и служба в церкви.

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