В Беларуси проходит Марш Гордости (Онлайн) 3 11.10.2020, 14:36

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Фото: onliner.by

Огромные колонны протестующих идут по центру Минска.

Сегодня в Беларуси проходит Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

15:28 Протестующие вышли на проспект Победителей в Минске и перекрыли его.

15:27 Проспект Машерова около «Короны» в Минске выглядит так.

15:26 Перекрыт проспект Машерова-Тимирязева, дорогу заблокировали водители.

15:24 Так выглядит Марш в Витебске.

15:15 Море людей собралось на Фрунзенской.

15:14 Колонны в центре Минска впечатляют!

15:13 Еще одно видео огромной колонны на Романовской Слободе.

15:12 По Романовской Слободе в Минске идет внушительная колонна протестующих.

15:11 Кобрин вышел на Марш.

15:10 Протестующие идут по Мельникайте в Минске, перекрыв дорогу.

15:09 Колонна протестующих идет по Витебску.

15:08 На Мельникайте в Минске собралось очень много людей.

15:07 В Минске одна из колонн вышла на проезжую часть.

15:04 Люди мощным потоком идут к Стеле в Минске.

14:58 Дзержинск тоже вышел на Марш.

14:57 В Гродно продолжают собираться участники Марша.

14:55 Людей становится больше, сообщают что они идут колоннами с разных сторон в сторону Стелы.

14:52 В Минске нескольких тысяч протестующих перекрыли улицу Мельникайте в районе мемориала Яма.

14:51 Жители Березовки в Лидском районе креативно подготовились к Маршу.

14:50 Люди с флагами продолжают стекаться к Стеле.

14:44 К Стеле в Минске сходится все больше людей.

14:43 Возле гостиницы «Планета» в Минске собрались сотни людей с национальными флагами.

14:41 Гродно тоже выходит на Марш.

14:36 Значительное количество людей собралось на пересечении проспекта Победителей и улицы Мельникайте в Минске, в одном квартале от Стелы. Люди продолжают стекаться сюда.

14:25 Лида тоже вышла на Марш.

14:15 Березовка в Лидском районе вышла на Марш.

14:05 В Бресте первые протестующие выстроились в цепь солидарности.

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