В Беларуси проходит Марш Гордости (Онлайн)3
- 11.10.2020, 14:36
- 14,155
Огромные колонны протестующих идут по центру Минска.
Сегодня в Беларуси проходит Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
15:28 Протестующие вышли на проспект Победителей в Минске и перекрыли его.
15:27 Проспект Машерова около «Короны» в Минске выглядит так.
15:26 Перекрыт проспект Машерова-Тимирязева, дорогу заблокировали водители.
15:24 Так выглядит Марш в Витебске.
15:15 Море людей собралось на Фрунзенской.
15:14 Колонны в центре Минска впечатляют!
15:13 Еще одно видео огромной колонны на Романовской Слободе.
15:12 По Романовской Слободе в Минске идет внушительная колонна протестующих.
15:11 Кобрин вышел на Марш.
15:10 Протестующие идут по Мельникайте в Минске, перекрыв дорогу.
15:09 Колонна протестующих идет по Витебску.
15:08 На Мельникайте в Минске собралось очень много людей.
15:07 В Минске одна из колонн вышла на проезжую часть.
15:04 Люди мощным потоком идут к Стеле в Минске.
14:58 Дзержинск тоже вышел на Марш.
14:57 В Гродно продолжают собираться участники Марша.
14:55 Людей становится больше, сообщают что они идут колоннами с разных сторон в сторону Стелы.
14:52 В Минске нескольких тысяч протестующих перекрыли улицу Мельникайте в районе мемориала Яма.
14:51 Жители Березовки в Лидском районе креативно подготовились к Маршу.
14:50 Люди с флагами продолжают стекаться к Стеле.
14:44 К Стеле в Минске сходится все больше людей.
14:43 Возле гостиницы «Планета» в Минске собрались сотни людей с национальными флагами.
14:41 Гродно тоже выходит на Марш.
14:36 Значительное количество людей собралось на пересечении проспекта Победителей и улицы Мельникайте в Минске, в одном квартале от Стелы. Люди продолжают стекаться сюда.
14:25 Лида тоже вышла на Марш.
14:15 Березовка в Лидском районе вышла на Марш.
14:05 В Бресте первые протестующие выстроились в цепь солидарности.