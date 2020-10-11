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Протестующие призывают людей выходить на улицы и собираться в центре Минска

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  • 11.10.2020, 15:33
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Протестующие призывают людей выходить на улицы и собираться в центре Минска

Сегодня очень важный день для белорусского протеста.

Участники воскресного Марша Гордости призывают минчан присоединяться к акции, выходить на улицы, собираться в центре Минска.

«Сегодня очень важный день для белорусского протеста, не сидите дома, присоединяйтесь!» — пишут читатели сайта Charter97.org, которые в эти минуты находятся на улицах Минска.

За событиями Марша Гордости вы можете следить в онлайне сайта Сharter97.org.

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