Протестующие призывают людей выходить на улицы и собираться в центре Минска 1 11.10.2020, 15:33

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Сегодня очень важный день для белорусского протеста.

Участники воскресного Марша Гордости призывают минчан присоединяться к акции, выходить на улицы, собираться в центре Минска.

«Сегодня очень важный день для белорусского протеста, не сидите дома, присоединяйтесь!» — пишут читатели сайта Charter97.org, которые в эти минуты находятся на улицах Минска.

За событиями Марша Гордости вы можете следить в онлайне сайта Сharter97.org.

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