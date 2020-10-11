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В Хабаровске прошла акция в поддержку Фургала и за отставку Путина

  • 11.10.2020, 20:54
  • 1,733
В Хабаровске прошла акция в поддержку Фургала и за отставку Путина
фото: Екатерина Васюкова (rfe/rl)

Хабаровчане вышли на 93-й день протестов.

Жители Хабаровска вышли в воскресенье, 11 октября, на очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, передает sibreal.org.

Митинг прошел мирно. Один полицейский из стоявших у входа в здание правительства, подошёл к протестующим и сказал им, что они нарушают правила проведения публичных мероприятий. В случае неподчинения - пригрозил применением силы. Собравшиеся горожане стали скандировать: "Позор!"

Позднее появились выступающие с мегафонами, они критиковали президента России Владимира Путина, требовали его отставки. Участники скандировали: "Путина в отставку!" Выступающие напомнили, что им отменили региональные надбавки, и выразили возмущение тем, что правительство России помогает не россиянам, а другим государствам.

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