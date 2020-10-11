В Минске задержанных демонстрантов из отделения милиции забирают «скорые»28
- 11.10.2020, 21:39
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Пострадавших сильно избили каратели в микроавтобусе.
В Московском РУВД Минска находятся около 40 человек, которых задержали на акциях протеста. Из них 8−10 человек имеют серьезные травмы. За ними прибыли машины скорой помощи. Об этом сообщают информированные читатели tut.by.
По предварительной информации, у доставленных в РУВД подозрения на чмт средней степени, закрытый перелом ребер, перелом костей правой и левой кисти, перелом ключицы.
Пострадавших отвозят в больницу скорой медицинской помощи.
Со слов пострадавших, их сильно избили в микроавтобусе, и «не понятно что хотели, не задавали вопросов, просто били».
На акциях протеста в Беларуси к 20.15 задержали 315 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Большинство из них были взяты под стражу в Минске, остальные — в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске.
Среди задержанных 43 человека являются журналистами и фотографами.