По всему Минску люди вышли на многочисленные марши и цепи солидарности
12.10.2020, 8:16
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Мощный вечерний протест.
Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на независимые Telegram-каналы, после окончания Марша Гордости в Минске люди вышли на многочисленные марши и цепи солидарности. Акции прошли в Каменной Горке, Лошице, Малиновке, Серебрянке, Степянке, на Пушкинской и в других районах столицы.
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