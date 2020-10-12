По всему Минску люди вышли на многочисленные марши и цепи солидарности 12.10.2020, 8:16

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Мощный вечерний протест.

Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на независимые Telegram-каналы, после окончания Марша Гордости в Минске люди вышли на многочисленные марши и цепи солидарности. Акции прошли в Каменной Горке, Лошице, Малиновке, Серебрянке, Степянке, на Пушкинской и в других районах столицы.

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