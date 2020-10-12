Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обвиняют друг в новых обстрелах 12.10.2020, 9:46

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Между странами действует режим перемирия.

Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в нарушении перемирия в районе Нагорного Карабаха, пишет «Новое время».

Как написала у себя в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении.

Также она добавила, что ночью ситуация в районе Нагорного Карабаха оставалась напряженной.

В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении утром 12 октября обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

Кроме того, по информации ведомства, ночью вооруженные силы Армении «несколько раз предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции».

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