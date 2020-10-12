Арину Соболенко раскритиковали за молчание о ситуации в Беларуси

Арину Соболенко раскритиковали за молчание о ситуации в Беларуси30
- 12.10.2020, 10:01
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Больше тысячи лайков получил комментарий с критикой теннисистки.
Пост Арины Соболенко в ее личном Инстаграм вызвал резкую реакцию пользователей. Первая ракетка Беларуси не осталась в долгу и обругала недовольных ее действиями поклонников, пишет kp.by.
Все началось с безобидного и абсолютно типичного для Инстаграма поста - Арина Соболенка опубликовала селфи, под которым написала, что ей непривычно видеть себя с макияжем, и спросила у своих подписчиков: они за макияж или натуральную красоту.
Однако реакция пользователей оказалась в разрез с бьютитемой. Подписчики посчитали, что спортсменке необходимо высказаться о поствыборной ситуации в Беларуси, репрессиях и жестких разгонах мирных протестующих, а не о макияже.
Больше тысячи лайков получил комментарий: «Стыдно, Арина, за тебя. Не все в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать, а не косметику обсуждать». Еще один пользователь написал Соболенко: «Как неприятно, когда топы молчат, когда их коллеги сидят сутки».
В ответ Соболенко не стала выбирать выражения, подчеркивая, что комментаторы в отличие от нее не являются звездами спорта.