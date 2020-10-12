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Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против Лукашенко

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  • 12.10.2020, 11:18
  • 12,382
Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против Лукашенко
Хайко Маас

Санкции могут ввести уже сегодня.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что предложил коллегам из стран ЕС ввести санкции в отношении диктатора Лукашенко, поскольку насилие в стране не идет на спад, cообщает ТАСС.

«Мы обсудим Беларусь. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил Маас на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Напомним, сегодня состоится встреча глав МИД Евросоюза, где они обсудят ситуацию в Беларуси.

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