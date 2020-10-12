AFP: В ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко 12.10.2020, 13:51

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Решение было принято на встрече глав МИД стран Евросоюза.

Министры ЕС договорились наложить санкции на Лукашенко, сообщило АFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный списокЛукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми»ю

Отметим, что сегодня Германия призвала страны ЕС ввести санкции против белорусского диктатора. «Мы обсудим Беларусь. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас.

Ранее Евросоюз принял санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек. Однако Лукашенко в нем не было.

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