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AFP: В ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко

  • 12.10.2020, 13:51
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AFP: В ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко

Решение было принято на встрече глав МИД стран Евросоюза.

Министры ЕС договорились наложить санкции на Лукашенко, сообщило АFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный списокЛукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми»ю

Отметим, что сегодня Германия призвала страны ЕС ввести санкции против белорусского диктатора. «Мы обсудим Беларусь. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас.

Ранее Евросоюз принял санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек. Однако Лукашенко в нем не было.

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