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Фашисты Лукашенко использовали против бабушек и дедушек светошумовые гранаты и газ

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  • 12.10.2020, 18:13
  • 12,710
Фашисты Лукашенко использовали против бабушек и дедушек светошумовые гранаты и газ

Караевские бандформирования без чести и совести атаковали пенсионеров во время Марша в Минске.

Каратели Лукашенко и Караева пытались разогнать Марша пенсионеров в Минске. Это произошло возле Белорусского национального технического университета на проспекте Независимости.

Приветствовать Марш пенсионеров вышли студенты, а также медики 1-й клиники, расположенной поблизости. Силовики начали задерживать студентов, а пенсионеры попытались отбить их. Тогда в их сторону полетели светошумовые гранаты и был распылен перцовый газ.

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