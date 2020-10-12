Метро в Минске работает в штатном режиме

Метро в Минске работает в штатном режиме2
- 12.10.2020, 18:31
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В столице завершился Марш пенсионеров.
Метро работает в штатном режиме, по состоянию на 18.05 все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
"В 18.05 станция метро Академия наук открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее поочередно закрывались станции "Площадь Якуба Коласа", "Академия Наук". В Минском метрополитене отмечали, что такие меры были предприняты для обеспечения безопасности пассажиров.
В понедельник в Минске и других городах Беларуси проходят акции с участием пенсионеров.
В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.