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Метро в Минске работает в штатном режиме

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  • 12.10.2020, 18:31
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Метро в Минске работает в штатном режиме

В столице завершился Марш пенсионеров.

Метро работает в штатном режиме, по состоянию на 18.05 все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 18.05 станция метро Академия наук открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее поочередно закрывались станции "Площадь Якуба Коласа", "Академия Наук". В Минском метрополитене отмечали, что такие меры были предприняты для обеспечения безопасности пассажиров.

В понедельник в Минске и других городах Беларуси проходят акции с участием пенсионеров.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

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