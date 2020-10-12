Метро в Минске работает в штатном режиме 2 12.10.2020, 18:31

1,203

В столице завершился Марш пенсионеров.

Метро работает в штатном режиме, по состоянию на 18.05 все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 18.05 станция метро Академия наук открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее поочередно закрывались станции "Площадь Якуба Коласа", "Академия Наук". В Минском метрополитене отмечали, что такие меры были предприняты для обеспечения безопасности пассажиров.

В понедельник в Минске и других городах Беларуси проходят акции с участием пенсионеров.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».