Жозеп Боррель: Лукашенко утратил любую легитимность 12 12.10.2020, 21:28

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Жозеп Боррель

Фото: European Parliament

Диктатор дал старт подготовке второго пакета санкций.

Нет ни одного знака со стороны режима о готовности к какому-либо диалогу, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 12 октября на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Совета ЕС, передает naviny.by.

«Я рассказал министрам о моем телефонном разговоре с министром [иностранных дел Беларуси Владимиром] Макеем в прошлую пятницу, — сказал Боррель. — В этом разговоре я вновь повторил ему, что ЕС един и поддерживает демократические свободы и права белорусских граждан. Я подчеркнул, что мы готовы содействовать началу широкомасштабного инклюзивного диалога в Беларуси при поддержке ОБСЕ».

Боррель отметил, что в заявлении, принятом по итогам сегодняшней встречи глав МИД стран ЕС, вновь подчеркнули, что Александр Лукашенко «утратил любую демократическую легитимность, и дали старт подготовке второго пакета санкций, который будет включать и самого Лукашенко».

Принятое сегодня заявление Совета министров иностранных дел — это, по заявлению Борреля, «четкий сигнал белорусским властям, что вести дела, как раньше, в наших отношениях больше не получится».

«Вчера и в субботу мы вновь увидели жесткую, непропорциональную реакцию властей в отношении мирных демонстрантов. Нет ни одного знака со стороны властей о готовности к какому-либо диалогу, отказались принять миссию ОБСЕ, — сказал Боррель. — Некоторые государства — члены ЕС предложили дополнить список новыми именами, включая Лукашенко. Все участники заседания одобрили это предложение, понимая, что последние события демонстрируют полное отсутствие со стороны Лукашенко готовности к каким-либо переговорам или контактам, которые могли бы привести к демократическому и мирному разрешению ситуации в Беларуси».

На вопрос, уверен ли он, что принятие новых санкций не займет три месяца, Боррель ответил: «Да, я уверен. Я думаю, что структурные препятствия для этого преодолены».

Боррель также отметил, что ЕС пересматривает финансовую помощь Беларуси с таким расчетом, чтобы оказывать помощь народу, используя организации гражданского общества и избегая государственных структур. Это касается и тех 53 млн евро, которые ЕС выделил Беларуси на борьбу с пандемией коронавируса, уточнил он.

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