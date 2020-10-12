Как прошел марш пенсионеров в Минске
- 12.10.2020, 22:49
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Фоторепортаж.
На очередную акцию протеста против режима Лукашенко в Минске и других городах Беларуси 12 октября вышли пенсионеры.
Как прошла акция — в фоторепортаже РБК.
Пенсионеры вышли на марш в Минске днем в понедельник. Они собрались на площади Независимости у Дома правительства и оттуда пошли колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости.
Участники протеста в Минске пели «Священную войну» и скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Свободу нашим детям!», «Отпускай!»
По сравнению с акцией пенсионеров в прошлый понедельник, на улицы Минска вышло больше людей. Телеграм-каналы сообщали о нескольких тысячах участников. Аналогичные акции прошли и в других городах страны: в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске.