Как прошел марш пенсионеров в Минске 12.10.2020, 22:49

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Фото: Дарья Буракина / Наша Нiвa

Фоторепортаж.

На очередную акцию протеста против режима Лукашенко в Минске и других городах Беларуси 12 октября вышли пенсионеры.

Как прошла акция — в фоторепортаже РБК.

Пенсионеры вышли на марш в Минске днем в понедельник. Они собрались на площади Независимости у Дома правительства и оттуда пошли колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости.

Участники протеста в Минске пели «Священную войну» и скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Свободу нашим детям!», «Отпускай!»

По сравнению с акцией пенсионеров в прошлый понедельник, на улицы Минска вышло больше людей. Телеграм-каналы сообщали о нескольких тысячах участников. Аналогичные акции прошли и в других городах страны: в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске.

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: Дарья Буракина / Наша Нiва

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

фото: tut.by

фото: reuters

фото: tut.by

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: johnny_cosmic / Telegram

Фото: johnny_cosmic / Telegram

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