закрыть
12 октября 2020, понедельник, 23:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как прошел марш пенсионеров в Минске

  • 12.10.2020, 22:49
  • 2,187
Как прошел марш пенсионеров в Минске
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiвa

Фоторепортаж.

На очередную акцию протеста против режима Лукашенко в Минске и других городах Беларуси 12 октября вышли пенсионеры.

Как прошла акция — в фоторепортаже РБК.

Пенсионеры вышли на марш в Минске днем в понедельник. Они собрались на площади Независимости у Дома правительства и оттуда пошли колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости.

Участники протеста в Минске пели «Священную войну» и скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Свободу нашим детям!», «Отпускай!»

По сравнению с акцией пенсионеров в прошлый понедельник, на улицы Минска вышло больше людей. Телеграм-каналы сообщали о нескольких тысячах участников. Аналогичные акции прошли и в других городах страны: в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске.

Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiва
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
фото: tut.by
фото: reuters
фото: tut.by
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников