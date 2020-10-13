Адвокат Сергея Тихановского рассказал подробности встречи с Лукашенко 34 13.10.2020, 10:05

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Политзаключенный отказался пожимать руку диктатору и сниматься на камеру пропагандистов.

Сергей Тихановский действительно участвовал во встрече с Александром Лукашенко 10 октября в СИЗО КГБ. На ней Лукашенко, узнав, что Сергей не общается с женой, позволил позвонить ей. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны. Об этом tut.by рассказал его адвокат Виктор Мацкевич.

Как рассказал своему защитнику Сергей Тихановский, для встречи в СИЗО КГБ его ранним утром вывезли из СИЗО Жодино, сопровождали его люди в масках. Привезли в Минск в КГБ, завели в небольшой зал. На столе уже стояли таблички с именами заключенных: Бабарико, Знак, Салей, Шкляров и др., всего было 12 человек, и для всех это мероприятие стало неожиданностью.

— Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Потом на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам. Тихановский все же пытался довести свою позицию, что он находится под стражей по необоснованным обвинениям, и, пользуясь присутствием пресс-секретаря, возмутиться тем, что госСМИ распространяют о нем недостоверную информацию про то, что он работает на РФ, на Запад, про его знакомство со Шкляровым и т. п., — рассказывает Виктор Мацкевич.

Тихановский также спрашивал, за что объявили в розыск его жену Светлану Тихановскую, почему нет на встрече Марии Колесниковой. Из ответов Лукашенко, как сказал Тихановский, ему стало ясно, что тот хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел и о том, в какой момент какие условия содержания и почему были у Сергея в СИЗО. Высказывались также противоположные точки зрения по поводу того, должно ли участие в политике влиять на уголовные обвинения. Тихановскому дали понять, что его выпустят из-под стражи не скоро. В то же время прозвучало, что судьбу заключенных будут решать следствие и суд и все под контролем.

— Как пояснил мой подзащитный, при разговоре про конституционную реформу он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле, — рассказал Мацкевич.

Ночь с 10 на 11 октября Тихановский провел в СИЗО КГБ. Затем Тихановского снова вернули в СИЗО Жодино.

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