Глава МИД Литвы: В ЕС не осталось сомневающихся по санкциям против Лукашенко 4 13.10.2020, 10:30

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Линас Линкявичюс

В «черный список» Евросоюза попадут новые белорусские чиновники.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что главы дипломатических служб Евросоюза наконец единогласно договорились о применении санкций в отношении Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами, сообщает Delfi.

"Был определенный спор, вносить ли его, или не вносить, то сейчас (...) сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет", – сказал министр.

В понедельник Совет министров иностранных дел ЕС принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима, применение их в отношении России по причине отравления оппозиционера Алексея Навального.

"Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены. В принципе была договоренность ввести санкции и в связи с историей А. Навального. Как это будет выглядеть конкретно, пока рано говорить, но принципиальная договоренность есть", – сказал Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что новейшие массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.

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