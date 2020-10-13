закрыть
13 октября 2020, вторник, 14:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посол Великобритании покинула Беларусь

9
  • 13.10.2020, 12:26
  • 5,238
Посол Великобритании покинула Беларусь
Жаклин Перкинс

Дата возвращения дипломата неизвестна.

Посол Великобритании Жаклин Перкинс покинула Беларусь. Об этом сообщили в дипмиссии, передают naviny.by.

«Посол уехала в это воскресенье (11 октября), — сказали в посольстве. — Когда она вернется, пока неизвестно. Но точно не раньше, чем через две недели».

О том, что Великобритания отзывает своего посла из Минска для консультаций, стало известно 9 октября.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов, — говорилось в сообщении в «Твиттере» посольства Соединенного Королевства. — Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Умер великий белорусский правозащитник, человек-легенда Валерий Щукин
Требуй!
Требуй! Андрей Санников