Посол Великобритании покинула Беларусь 9 13.10.2020, 12:26

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Жаклин Перкинс

Дата возвращения дипломата неизвестна.

Посол Великобритании Жаклин Перкинс покинула Беларусь. Об этом сообщили в дипмиссии, передают naviny.by.

«Посол уехала в это воскресенье (11 октября), — сказали в посольстве. — Когда она вернется, пока неизвестно. Но точно не раньше, чем через две недели».

О том, что Великобритания отзывает своего посла из Минска для консультаций, стало известно 9 октября.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов, — говорилось в сообщении в «Твиттере» посольства Соединенного Королевства. — Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране».

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