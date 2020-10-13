Забастовки рабочих подорвали «Гродно Азот» и «Беларуськалий» 4 13.10.2020, 12:33

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Химическая промышленность Беларуси не блещет финансами.

Раньше крупнейшие предприятия химпрома были флагманами роста, но в 2020 году традиция поломалась, пишут banki24.by.

Отрасль фиксирует увеличение долгов и падение прибылей.

Показатели химической промышленности в Беларуси определяют итоги работы «Беларуськалия» (в большей степени) и «Гродно Азота» (в меньшей степени). В 2020 году у обоих предприятий есть проблемы.

За 8 месяцев производство калийных удобрений в пересчете на К2О упало на 9,4%. Кроме физических объемов снизились и цены, так как экспорт калийных удобрений в долларах за 7 месяцев сократился на 22,1% (до 1,397 млрд USD).

Сокращение валютной выручки калийщиков связано с временным отсутствием долгосрочных контрактов с китайскими и индийскими покупателями.

К тому же, новые контракты были заключены весной по сниженным ценам. Цена по китайскому контракту упала с 290 до 220 USD за тонну, по индийскому — с 280 до 230 USD.

Производственные результаты химпрома Гродненской области неоднозначны. С одной стороны, выпуск удобрений в пересчете на 100% азота вырос на 4,1%, аммиака — на 4,4%, а с другой производство серной кислоты и капролактама упало на 47%, полиамидов в первичных формах — на 41%.

Выручка в химпроме Беларуси за 7 месяцев сократилась на 15,6% до 6,159 млрд BYN. Прибыль от продажи продукции в отрасли за тот же период упала в 2 раза до 709,7 млн BYN. Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки. Поэтому резкое падение прибыли привело к сопоставимому сокращению рентабельности в химпроме — с 19,3% в 2019 году до 11,5% в 2020-м.

По итогам 7 месяцев каждое четвертое предприятие (25%) среди крупнейших в отрасли было либо нерентабельным, либо низкорентабельным. С рентабельностью от 30% работали 9,1% компаний. Чистая прибыль в химической промышленности обвалилась в 5,5 раза до 186,4 млн BYN.

Основной провал по прибыли обеспечил Беларуськалий: в Солигорском районе прибыль просела в 6,9 раза до 122,9 млн BYN. Убытки убыточных компаний отрасли поднялись в 16 раз до 120,4 млн BYN, а доля убыточных предприятий — с 11,4% до 13,6%.

Предприятия химпрома направили на погашение кредитов и займов на 47% больше денег, чем в 2019 году, — 2,373 млрд BYN. Доля средств, отвлеченных на исполнение обязательств перед кредиторами, составила 38,5% от выручки отрасли.

Суммарные долги крупных и средних предприятий химической отрасли на 1 августа достигли 5,051 млрд BYN. С начала года они выросли на 34,3%.

Для сравнения: за весь 2019 год прирост обязательств составил 26,8%. Значительное увеличение долгов связано с девальвацией белорусского рубля.

Напомним, что трудовые коллективы «Гродно Азота» и «Беларуськалия» одними из первых присоединились к Всебелорусской забастовке.

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