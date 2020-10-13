Кипр заявил об отмене программы выдачи гражданства за инвестиции 3 13.10.2020, 15:55

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Гражданство страны, входящей в Евросоюз, стоило от 2 миллионов 200 тысяч евро.

Власти Кипра отменят программу выдачи гражданства страны за инвестиции. Она будет действовать до конца октября, а потом будет закрыта. Гражданство страны, входящей в Евросоюз, стоило от 2 миллионов 200 тысяч евро. Больше тысячи человек, получившие паспорта, были россиянами, сообщает "Радио Свобода".

Об отмене программы сообщил официальный твиттер президента Кипра. В сообщении сказано, что программа отменена по предложению министров финансов и внутренних дел.

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για κατάργηση του παρόντος επενδυτικού προγράμματος από 1/11/20. Η πρόταση βασίστηκε στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και στην καταχρηστική εκμετάλλευση που έτυχαν οι πρόνοιες του προγράμματος. — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) October 13, 2020

По данным неназванных источников газеты "Политис", до закрытия программы власти рассмотрят ещё 700 уже поданных заявок на гражданство, и заявки, которые будут поданы до конца месяца.

По состоянию на ноябрь прошлого года, гражданство Кипра получили 4000 иностранцев. В августе канал "Аль-Джазира" выпустил расследование, в котором назывались имена обладателей двух с половиной тысяч таких паспортов, 40 процентов из них были россиянами.

Кипрский паспорт есть у находящегося под санкциями США миллиардера Олега Дерипаски, бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева, совладельца Evraz Александра Абрамова и совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, писало издание The Bell. Кроме них — у бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьева, банкира Олега Тинькова и у многих других бизнесменов.

В расследовании "Аль-Джазиры" утверждалось, что многие получатели паспортов Кипра заработали свои деньги преступным путём. Программа активно критиковалась властями Евросоюза. Чиновники ЕС считают, что проданные паспорта помогают многим иностранцам уклоняться от уплаты налогов и увеличивают коррупцию. Власти республики отрицали обвинения, заявляя, что программа спасла государство от банкротства, а случаи получения паспортов на незаконные доходы расследуются и пресекаются.

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