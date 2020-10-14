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Белорусы забрали из банков $1,5 миллиарда

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  • 14.10.2020, 8:25
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Белорусы забрали из банков $1,5 миллиарда

В стране происходит мощный отток средств с банковских депозитов.

Нацбанк обновил статистику по денежной массе. Данные регулятора показывают мощный отток средств населения с банковских депозитов, пишут banki24.by.

НБРБ дает статистику о денежной массе в 2 разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за месяц. Первый вариант хорош тем, что показывает последний слепок состояния банковской системы.

Однако в статистике на 1-е число присутствуют искажения календарного характера. Особенно они сильны, если дата выпадает на выходные дни и/или приходится на границу кварталов. Ниже мы будем использовать статистику по денежной массе в среднем за месяц.

Составными частями широкой денежной массы являются депозиты физических и юридических лиц. По методике НБРБ эти депозиты бывают рублевыми и валютными, а также переводными и другими.

Под переводными депозитами чаще всего подразумеваются карт-счета граждан и расчетные счета предприятий. Их особенность состоит в том, что деньги с таких депозитов можно забрать очень быстро и без прямого согласования с банком.

Другие депозиты — это те самые срочные вклады, которые размещены в банках на некий срок. Если эти вклады безотзывные, то банки имеют максимальную защиту от досрочного изъятия денег.

В сентябре средние остатки на рублевых переводных депозитах физлиц составили 2,866 млрд BYN. По сравнению с остатками в августе они уменьшились на 722,6 млн BYN. Такое большое сокращение не характерно для сентября, оно объясняется девальвацией белорусского рубля и конвертацией части сбережений в валюту.

Другие депозиты физлиц (читай: срочные вклады) в «зайчиках» составили 4,602 млрд BYN. По сравнению с августом средние остатки сократились на 215,4 млн BYN. Впрочем, белорусы хранят в рублях меньше трети сбережений.

В сентябре доля рублевых инструментов составила всего 31,6%. Это значит, что остальные 68,4% были номинированы не в рублях — редкий пример недоверия к собственной валюте и политике властей.

В сентябре средний остаток на валютных счетах белорусов составил 6,199 млрд USD. К августу он убавился на 706,2 млн USD. Отток средств населения фиксируется с апреля: за это время с валютных депозитов утекло 1,428 млрд USD.

На карт-счетах физлиц в сентябре 2020-го осталось 1,230 млрд USD. Относительно августовского значения падение составило 259,2 млн USD.

Похоже, что белорусы активно конвертировали безналичную валюту в кэш и прятали ее в кубышки. Срочные вклады населения в среднем за сентябрь составили 4,969 млрд USD. По сравнению с августом остаток вкладов уменьшился на 447,1 млн USD.

Больше всего валюты на срочных вкладах белорусы хранили в октябре 2015 года. С тех пор физлица забрали из банков 2,860 млрд USD.

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