«Не та траектория»: СМИ нашли нестыковки в версии МВД об атаке коктейлями Молотова минского РУВД 14.10.2020, 9:34

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Нападение было совершено изнутри?

В Telegram-канале Министерства внутренних дел появилась информация о том, что неизвестные бросили во двор Советского РУВД три «коктейля Молотова», в результате чего загорелся служебный автобус. К посту прикреплено видео, на котором видно, как некий человек тушит пламя. Читатели заметили в этой истории некоторые странности.

Портал tut.by попытался разобраться.

Что произошло. Версия МВД

Как указано в Telegram-канале МВД, около пяти часов утра неизвестные забросили во двор Советского РУВД три бутылки с зажигательной смесью. На видео пламя вспыхивает всего один раз, охватывает часть автобуса, но огонь быстро тушат.

На седьмой секунде ролика видно падение еще одной бутылки, однако ничего не загорается.

Третьего «коктейля Молотова» на кадрах не видно.

Следственный комитет уже сообщил, что возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство) и по части 1 ст. 295−3 УК (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

На что журналисты обратили внимание

Зная, где находится РУВД и имея видео происшествия, можно приблизительно восстановить ход событий.

На видео видна траектория полета бутылки: она параллельна линии припаркованных машин и пролетает примерно над лобовыми стеклами УАЗ «Патриот» и легкового автомобиля. Этого достаточно, чтобы провести линию и приблизительно предположить, откуда можно было бросить бутылку.

Если открыть Google-карты и провести прямую линию, совпадающую с траекторией, то ближайшая точка за забором РУВД, откуда можно метнуть бутылку, расположена на расстоянии 27 метров.

Если предположить, что бросавший спустился с насыпи вниз и подошел к забору, ему бы пришлось кидать бутылку по еще более крутой траектории, чтобы перебросить ее через забор высотой около двух с половиной метров с колючей проволокой наверху.

Начнем с того, что сделать это крайне непросто. Те, кто в школе метал гранату, поймут: усилие, требуемое, чтобы снаряд описал большую параболу и пролетел около 30 метров, должно быть огромным.

Весит снаряд больше чем полкило — горючее внутри плюс сама стеклянная бутылка. Скорее всего, подавляющее большинство людей с этим не справится.

Если же спуститься с насыпи и подойти ближе к забору, то расстояние получится меньше 15 метров. Но и траектория полета бутылки не будет параллельна лобовым стеклам.

На снимке со спутника как раз на тех же местах стоят две машины, а линия показывает направление такого полета (см. схему выше).Но всегда можно предположить, что бутылки с зажигательной смесью метал некий умелец, для которого 27 метров — не расстояние. Теоретически это допустимо. Однако теперь стоит еще раз присмотреться к видео.

Траектория полета «коктейля Молотова» на видео видна отчетливо. И это никак не может быть та самая парабола «броска на 27 метров», так как в этом случае мы бы видели только последнюю ее «часть» — для зрителей это бы выглядело, словно снаряд падает почти вертикально вниз. Вместо этого мы наблюдаем, как бутылка описывает практически полную дугу — виден и взлет, и падение. Такая траектория могла иметь место только в одном случае: снаряд бросали с предельно близкого расстояния, а именно — с территории самого РУВД.

Таким образом, можно предположить, что неизвестные злоумышленники каким-то образом перебрались через колючую проволоку, попали во двор РУВД, оттуда бросили три коктейля (на видео видно два, из которых один не загорелся, но нет оснований не верить официальному сообщению) в сторону автобуса и покинули территорию управления незамеченными (мы это предполагаем, так как МВД не сообщает о задержанных в результате инцидента).

Возможно, ситуация выглядит более ясной на видео с других камер: на Яндекс. Картах видно, что их на здании РУВД несколько, и они явно снимают с разных ракурсов. Однако, к сожалению, других видео МВД пока не публиковало.

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