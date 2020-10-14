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Беларусь отнесли к группе стран с высокими рисками корпоративных дефолтов

  • 14.10.2020, 9:50
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Беларусь отнесли к группе стран с высокими рисками корпоративных дефолтов

Опубликованы данные по итогам третьего квартала этого года.

По итогам третьего квартала этого года, по версии авторитетной исследовательской компании Coface, Беларусь осталась в группе стран, в которых существуют высокие риски корпоративных дефолтов, сообщает zautra.by.

Компания Coface несколько десятилетий занимается кредитным страхованием и управлениями рисками. В центрально-восточноевропейском регионе в одну группу с Беларусью ее эксперты отнесли Россию, Молдову, Грузию, Северную Македонию и Черногорию.

Среди крупных мировых экономик аналогичная оценка дана ситуации в Индии, Бразилии, Мексике, Турции, Саудовской Аравии, Египте и Южной Африке.

По-разному обстоят дела у соседей Беларуси.

Очень высокие риски корпоративных дефолтов у Украины. В одной с ней группе находятся также Босния и Герцеговина, Албания, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, ряд стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Более оптимистичен прогноз Coface для западных соседей Беларуси – Польши, Литвы и Латвии. Они отнесены к группе стран со средними рисками корпоративных дефолтов. В Европе в нее входят также Чехия, Словакия, Венгрия, Кипр, Словения и Великобритания.

На разных полюсах находятся страны с критическим уровнем и низкой возможностью корпоративных дефолтов. В первую группу входят, в частности, Ливия, КНДР, Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Косово, Зимбабве, Куба, Венесуэла, Восточный Тимор, Эритрея, Йемен, Судан, Бурунди, во вторую – государства Скандинавии, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Япония и Новая Зеландия.

Что касается крупнейших мировых экономик, то, например, США, Канада, Германия и Франция отнесены к группе стран с удовлетворительными, а Китай – с довольно высокими рисками дефолтов.

В целом по итогу третьего квартала 2020 года эксперты Coface года ухудшили свои прогнозы по развитию мировой экономики. Теперь в Coface считают, что ее темп снизится на 4,8% в 2020 году, а затем произойдет рост на 4,4% в 2021 году. Хотя в прогнозе, который был опубликован по итогам второго квартала текущего года, прогнозировалось падение ВВП в 2020 году на 4,4% и его рост в следующем году на 5,1%.

«ВВП в еврозоне и США в конце 2021 года останется, соответственно, на 3,5 и 2 пункта ниже уровней 2019. Это означает, что для возвращения к докризисному уровню производства потребуется не менее 3 лет», — делается вывод в исследовании.

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