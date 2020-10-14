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Задержаны многократные чемпионы мира по тайскому боксу Юрий Булат и Александра Ситникова

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  • 14.10.2020, 10:11
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Задержаны многократные чемпионы мира по тайскому боксу Юрий Булат и Александра Ситникова
Александра Ситникова и Юрий Булат

Юрий Булат осужден на 15 суток.

Легендарный тренер Юрий Булат был осужден 13 октября на 15 суток. Его, как и многих, осудили за участие в несанкционированной акции, на которой он не присутствовал. Есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.

Булат находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации», сообщает «Трибуна».

В тот же день была задержана Александра Ситникова — многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по муай-тай. Александре 24 года. Сейчас она находится в центральном РУВД. Суд состоится сегодня, 14 октября.

«Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!», — написала в своем Instagram Александра Ситникова.

Федерацию кикбоксинга и муай-тай возглавляет министр внутренних дел Юрий Караев.

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