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Трамп и Байден отправились в предвыборные поездки по «колеблющимся» штатам

  • 14.10.2020, 10:14
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Трамп и Байден отправились в предвыборные поездки по «колеблющимся» штатам
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Оба кандидата придают голосам в них особое значение.

Пытаясь завоевать симпатии со стороны пожилых избирателей Флориды, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден вернулся в штат во вторник, заявив толпе в основном пожилых избирателей, что президент Дональд Трамп считает их «расходным материалом». Об этом сообщает «Голос Америки».

Визит Байдена в «Солнечный штат» произошел на следующий день после того, как Трамп посетил Флориду, совершив свою первую предвыборную поездку за пределы Вашингтона после того, как ему поставили диагноз COVID-19.

Находясь во Флориде, Трамп обвинил Байдена в том, что его контролируют «радикальные глобалисты», и что он передал контроль над Демократической партией «социалистам, марксистам и левым экстремистам».

«Коррумпированный политический класс отчаянно пытается вернуть себе власть любыми средствами, – заявил Трамп в понедельник вечером в Сэнфорде, штат Флорида. – Это мы стоим у них на пути».

В свою очередь, выступая перед примерно 50 людьми в общественном центре в округе Бровард в Южной Флориде, Байден сказал, что Трамп опрометчиво не подумал об угрозе, которую вирус представляет для пожилых людей, входящих в группу риска во время пандемии.

«Для Дональда Трампа вы - расходный материал. О вас, [по его мнению], можно забыть. Вы [для него] - практически никто. Так он видит пожилых людей. Такими он вас видит», - сказал Байден.

77-летний Байден обвинил 74-летнего Трампа в желании отказаться от программы социального обеспечения для пенсионеров - обвинение, которое штаб Трампа снова опроверг во вторник, заявив, что Байден пытался «напугать пожилых людей по политическим причинам».

Позже Байден устроил мероприятие на открытом воздухе в соседнем городе Мирамар. Аудитория кандидата слушала его, сидя в автомобилях.

Во вторник вечером Трамп посетил Джонстаун, штат Пенсильвания, где провел митинг в аэропорту со своими сторонниками. В 2016 году нынешний президент одержал победу в Пенсильвании, опередив Хиллари Клинтон менее чем на один процентный пункт.

Опрос Reuters / Ipsos, опубликованный в понедельник, свидетельствует, что Байден на 7 процентных пунктов опережает Трампа в Пенсильвании. Большинство опрошенных избирателей заявили, что Байден лучше справится с пандемией коронавируса.

Трамп планирует проведение митингов в Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде в конце этой недели. Он посетит эти важные для исхода голосования штаты всего за две недели до ноябрьских выборов.

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