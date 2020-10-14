Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников 4 14.10.2020, 10:55

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Санкции включают в себя блокировку счетов и запрет на въезд в страну.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза и ввела санкции в отношении 40 чиновников режима Лукашенко. Об этом сообщает швейцарский Государственный секретариат по экономическим дела.

Санкции включают в себя блокировку счетов и запрет на въезд в страну. Ограничительные меры вступили в силу с 13 октября.

В обновленный список вошли глава МВД Юрий Караев, его заместители и другие силовики, бывший глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Конюк, глава ЦИК Лидия Ермошина и другие члены ЦИК.

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